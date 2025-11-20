Cuatro muertos en Gaza por nuevos ataques de Israel

Cuatro personas, entre ellas una niña de un año, murieron este jueves en nuevos bombardeos israelíes en el sur de Gaza, en medio de acusaciones cruzadas con el movimiento islamista Hamás de violar la tregua en vigor desde octubre.

Israel reanudó el día anterior sus ataques en el territorio palestino, en una de las jornadas más sangrientas desde que empezó el alto el fuego acordado tras intensas presiones de Estados Unidos.

El balance de la nueva oleada de violencia ya asciende a 31 muertos, según informes de las autoridades locales confirmados por los hospitales.

La reanudación de los ataques aterroriza a los habitantes. "Mi hija no ha dejado de preguntarme toda la noche: ¿va a volver la guerra?", dijo Lina Karaz por teléfono a la AFP desde Ciudad de Gaza.

"Estamos preocupados (...) Esta noche, el ruido de los bombardeos y las explosiones (...) era aterrador", añadió. "¿Cuándo terminará esta pesadilla?".

Para Mohammed Hamdouna, un desplazado de 36 años que vive en un campamento de tiendas de campaña en la región de Jan Yunis, en el sur de la Franja, "nada ha cambiado en concreto" desde el 10 de octubre, cuando empezó la tregua.

Los ataques en Gaza están precedidos además por bombardeos israelíes sobre el sur de Líbano, donde desde el año pasado impera una tregua con el movimiento islamista Hezbolá, aliado de Hamás.

El ejército israelí lo acusa de rearmarse en violación del cese el fuego en su frontera norte tras más de un año de hostilidades y dos meses de guerra abierta que culminaron en noviembre de 2024.

Las autoridades libanesas también acusan a Israel de vulnerar su tregua al seguir atacando regularmente su territorio.

Nada inusual

Según la Defensa Civil de Gaza, organización de primeros auxilios que opera bajo la autoridad de Hamás, tres personas murieron antes del amanecer de este jueves en un bombardeo al este de Jan Yunis, en una zona todavía bajo control israelí.

Consultada por la AFP, una portavoz militar israelí confirmó el ataque con el objetivo de "desmantelar infraestructuras terroristas". "No hay nada inusual en ello", defendió.

El hospital Naser de esa ciudad confirmó el balance y precisó que los fallecidos eran todos de la misma familia. Entre ellos había una niña de un año.

Otra persona murió al este de Jan Yunis en un ataque con drones, según los servicios de emergencia del Ministerio de Salud de Gaza y el centro hospitalario.

Dadas las restricciones impuestas a los medios en Gaza y las dificultades de acceso sobre el terreno, la AFP no puede verificar de forma independiente la información de las diferentes partes.

El ejército israelí afirmó que sus ataques del miércoles se dirigían a "objetivos terroristas de Hamás", en respuesta a unos disparos "dirigidos hacia la zona donde operan (sus) soldados en Jan Yunis".

Esos incidentes no causaron heridos, pero constituyen "una violación" del alto el fuego, denunciaron entonces los militares.

Escalada peligrosa

Hamás denunció una "escalada peligrosa" y pidió a Estados Unidos, país mediador, que "ejerza una presión inmediata y seria para (obligar a Israel a) respetar el alto el fuego".

Catar, otro de los garantes, condenó "firmemente los brutales ataques" que, en su opinión, amenazan con comprometer el acuerdo de tregua.

A mediodía (10:00 GMT) del jueves, el ejército israelí no había anunciado que volvería a aplicar el alto el fuego, como había hecho en anteriores episodios violentos que habían empañado la tregua desde el 10 de octubre.

Los ataques israelíes más mortíferos causaron más de 100 muertos el 29 de octubre, según la Defensa Civil y los datos recopilados por la AFP en cinco hospitales.

La guerra en Gaza estalló el 7 de octubre de 2023 con el ataque de Hamás contra el sur de Israel que resultó en la muerte de 1.221 personas, según un recuento de la AFP con base en datos oficiales.

La ofensiva de represalia israelí sobre Gaza mató a más de 69.500 personas, de acuerdo con las cifras del Ministerio de Salud de Gaza, consideradas fiables por la ONU.

