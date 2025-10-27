Cuatro muertos en protestas opositoras en Camerún, según gobernador

Cuatro personas murieron el domingo en enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y manifestantes opositores en Duala, la mayor ciudad de Camerún, informó el gobernador regional.

Seguidores del candidato opositor Issa Tchiroma, quien afirma haber derrotado al presidente Paul Biya en las elecciones recientes, se manifestaron en varias ciudades pese a una prohibición oficial, antes de la divulgación de resultados el lunes.

"Estos individuos atacaron la brigada de gendarmería de Nkululun y las estaciones policiales de los distritos 2 y 6 de la ciudad de Duala", indicó Samuel Dieudonne Ivaha Diboua, gobernador de la región que incluye a Duala.

Precisó que varios miembros de las fuerzas de seguridad resultaron heridos y "cuatro personas lamentablemente perdieron la vida".

