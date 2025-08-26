Cuatro muertos en Siria, entre ellos tres soldados, por bombardeos israelíes

Bombardeos israelíes dejaron al menos cuatro muertos el martes en Siria, entre ellos tres soldados del ejército, en ataques cerca de la capital Damasco y en el sur del país, según un responsable del ministerio sirio de Defensa que habló a la AFP y un medio de prensa estatal.

"Un dron israelí tuvo como objetivo uno de los edificios militares de la 44º división del ejército sirio en Kesweh, en el oeste de Damasco, causando tres muertos entre los miembros de la división", declaró el responsable, que pidió el anonimato.

Esto eleva a cuatro el número de muertos en bombardeos israelíes el martes en Siria.

La agencia oficial siria Sana registró en la mañana la muerte "de un joven en un bombardeo israelí contra una casa en el pueblo de Tarnaja", en la meseta siria del Golán, parte de la cual está ocupada y anexada por Israel.

Desde que una coalición islamista derrocó a Bashar al Asad en diciembre de 2024, Israel ha realizado centenares de bombardeos en el país, con el que está técnicamente en guerra, al mismo tiempo que inicia un diálogo con las nuevas autoridades.