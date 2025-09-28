Cuatro muertos en Ucrania en ataque ruso con “centenares” de drones y misiles

Al menos cuatro personas murieron en Ucrania, incluida una niña de 12 años, luego de que las fuerzas rusas lanzaran "centenares de drones y misiles", informaron el domingo las autoridades ucranianas.

Timur Tkachenko, jefe de la administración de la capital, informó inicialmente de "tres víctimas fatales", incluida la menor de 12 años, pero rápidamente revisó la cifra a cuatro cuando se encontró el cuerpo de otro fallecido más.

Los ataques dañaron edificios de viviendas y causaron "bajas civiles", publicó en X el ministro ucraniano de Relaciones Exteriores, Andrii Sibiga.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, reveló en Telegram que la capital se encontraba bajo un ataque "masivo" y llamó a los pobladores a permanecer en los refugios.

"Rusia lanzó un nuevo ataque aéreo masivo contra ciudades ucranianas cuando las personas dormían", publicó en X el ministro Sibiga.

"De nuevo, centenares de drones y misiles destruyen edificios residenciales, causando bajas civiles", agregó.

El ministro publicó videos de llamas que salían de una ventana de un edificio de apartamentos después del ataque.

Antes de los últimos ataques, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski anunció que Kiev había recibido misiles de fabricación estadounidense Patriot, de defensa aérea, de parte de Israel para resguardarse de las incursiones rusas.

