Cuatro muertos en un nuevo ataque israelí en el sur de Líbano

MADRID, 1 de noviembre de 2025 (Europa Press) - Al menos cuatro personas han muerto y tres más han resultado heridas en un nuevo ataque de un dron del Ejército de Israel en el sur del Líbano. El ataque se ha producido este sábado en la localidad de Doha Kefarsim del distrito de Nabatiye, en el sur del país, según recoge la televisión libanesa Al Mayadín. Israel, por el momento, no ha dado ninguna información sobre el bombardeo. El ataque ha tenido lugar dos días después de que el presidente de Líbano, Joseph Aoun, ordenara al Ejército que "haga frente a cualquier incursión israelí" después de que un funcionario muriera a manos de las tropas israelíes durante una operación en la ciudad de Blida, un suceso tildado por el primer ministro libanés, Nawaf Salam, como un "ataque flagrante a las instituciones y la soberanía" del país. Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego de noviembre de 2024, argumentando que actúa contra actividades del partido-milicia chií Hezbolá y asegura que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto Beirut como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas. En la zona están desplegados unos 11.000 militares, de los cuales alrededor de 700 son españoles. El alto el fuego, alcanzado tras meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por las autoridades libanesas y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.