Cuatro muertos en un tiroteo en Jerusalén, según el servicio de ambulancias israelí
(Añade número de muertos y más detalles de la escena, cambia el titular)
JERUSALÉN, 8 sep (Reuters) -
Mientras que la policía dijo que los responsables no estaba inmediatamente claro quién había llevado a cabo el tiroteo ni cuál era el motivo. La policía israelí calificó a los autores del tiroteo de "terroristas". No dijo cuántos habían participado.
El servicio de ambulancias dijo anteriormente que 15 personas habían resultado heridas y que al menos cinco se encontraban en estado grave con heridas de bala. Los paramédicos que llegaron al lugar encontraron a las víctimas tendidas en la calzada y en la acera, cerca de una parada de autobús, algunas de ellas inconscientes. (Información de Alexander Cornwell en Tel Aviv, Ahmed Elimam y Jana Choukeir en Dubái; edición de Andrew Cawthorne, Gareth Jones y Ros Russell; editado en español por Patrycja Dobrowolska y María Bayarri Cárdenas)
