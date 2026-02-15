Cuatro muertos por ataques israelíes en el este del Líbano

Ataques israelíes causaron cuatro muertos en el este del Líbano, reportaron el domingo fuentes oficiales locales, mientras el ejército israelí dijo que apuntó al grupo palestino Yihad Islámica.

Pese a una tregua desde noviembre de 2024 que busca poner fin a más de un año de hostilidades entre Hezbolá e Israel, este último ejecuta ataques con regularidad en Líbano y ha mantenido tropas en cinco zonas que considera estratégicas.

El ejército israelí dice por lo general que sus ataques se dirigen contra Hezbolá, movimiento islamista apoyado por Irán, aunque también contra el grupo palestino Hamás.

El del domingo parece ser el primero contra el grupo Yihad islámica anunciado por Israel desde el cese el fuego.

Según la agencia oficial de prensa libanesa ANI, un dron israelí "atacó un vehículo en la frontera entre Líbano e Israel", con un saldo de cuatro muertos.

El ministerio de salud del Líbano confirmó la cifra.

El ejército israelí indicó en un comunicado que "golpeó a terroristas de la Yihad islámica palestina en la región de Majdal Anjar".

Desde el cese el fuego de noviembre de 2024, más de 370 personas murieron en incursiones israelíes en Líbano, según un balance de la AFP basado en datos del Ministerio de Salud.