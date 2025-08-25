Cuatro muertos tras caída de avioneta en Colombia
- 1 minuto de lectura'
La aeronave, de matrícula HK1833, partió de la zona aborigen de Tiquié con destino a Mitú, en el selvático departamento del Vaupés (sur), con cuatro personas a bordo: un piloto, un médico, una paciente y un acompañante.
"Con dolor, la Aeronáutica Civil confirma el fallecimiento de los cuatro ocupantes. La entidad extiende sus más sentidas condolencias a sus familias, allegados y a la empresa afectada por este lamentable suceso", manifestó la autoridad aérea.
"Según los reportes iniciales, la aeronave fue hallada siniestrada en inmediaciones de una comunidad indígena", precisó la Aerocivil.
Por el momento se desconocen las razones del accidente. Además, se adelantan acciones con la comunidad indígena donde cayó la aeronave para "obtener información detallada sobre lo sucedido y avanzar en la recolección de datos que permitan iniciar la investigación correspondiente", agregó Aerocivil.
(ANSA).
