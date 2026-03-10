Cuatro muertos y 16 heridos en bombardeos rusos en el este de Ucrania

Bombardeos rusos en Sloviansk, en el este de Ucrania, causaron el martes al menos 4 muertos y 16 heridos, anunció Vadim Filashkin, gobernador ucraniano de esta región situada en el centro de los combates entre Kiev y Moscú.

"Los rusos lanzaron tres bombas aéreas sobre el centro de la ciudad de Sloviansk. Seis edificios de viviendas y 10 coches resultaron dañados", afirmó Filashkin en Telegram, precisando que entre los heridos se encontraba una niña de 14 años.

Anteriormente, los investigadores ucranianos publicaron imágenes que mostraban vehículos calcinados y un edificio de viviendas destrozado por los ataques.

La localidad de Sloviansk, que contaba con unos 100.000 habitantes antes de la invasión rusa de febrero de 2022, se encuentra ahora a unos veinte kilómetros en línea recta del frente.

Se trata de una de las últimas aglomeraciones importantes, junto con Kramatorsk, que Kiev aún controla en la región industrial de Donetsk, donde las fuerzas rusas avanzan lentamente.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, informó el viernes que visitó la región para reunirse con varias brigadas.