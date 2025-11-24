Cuatro muertos y 17 heridos en ataque ruso en ciudad ucraniana de Járkov, anuncia alcalde

Un ataque ruso en la ciudad ucraniana de Járkov causó al menos cuatro muertos y 17 heridos, anunció el domingo su alcalde.

El ataque ocurrió mientras funcionarios estadounidenses, ucranianos y europeos estaban en Ginebra para discutir una propuesta para poner fin a la guerra en Ucrania, que lleva casi cuatro años desde que Rusia lanzara una invasión a gran escala.

"Hay 17 heridos y cuatro muertos", declaró Ígor Terejov, alcalde de esta ciudad cercana de la frontera con Rusia.

"Las circunstancias son realmente horribles cuando, a pesar de las negociaciones, las tropas rusas están atacando objetos civiles, infraestructura civil, edificios residenciales, cuando las personas están muriendo. Esto es un horror", expresó Terejov.

El gobernador de Járkov, Oleg Sinegubol, describió el ataque como "masivo".

Los servicios de emergencia informaron que el ataque con drones en dos distritos de Járkov causó incendios y la destrucción de edificios.

"Tres edificios residenciales y una instalación de infraestructura estaban en llamas", reportaron.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el negociador ucraniano, Andrii Yermak, dijeron que las conversaciones en Ginebra el domingo habían logrado avances.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha dado a Ucrania hasta el 27 de noviembre para aprobar su controvertido plan para poner fin al conflicto.

Pero Kiev busca hacer cambios en el plan de 28 puntos que acepta una serie de demandas de Rusia, como la exigencia de que Ucrania ceda territorio, reduzca su ejército y se comprometa a nunca unirse a la OTAN.

