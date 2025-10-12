Cuatro muertos y al menos 20 heridos en tiroteo en una isla de Carolina del Sur

Por Ted Hesson

12 oct (Reuters) - Cuatro personas murieron y al menos 20 resultaron heridas en un tiroteo ocurrido el domingo en un restaurante de una localidad isleña de Carolina del Sur, informó la oficina del sheriff del condado de Beaufort.

Los agentes fueron llamados al Willie's Bar and Grill de la isla de Santa Elena poco antes de la 1 de la madrugada y encontraron a varias personas heridas de bala, según informó la oficina del sheriff en un comunicado.

De los heridos, cuatro se encuentran en estado crítico, según las autoridades.

La oficina del sheriff dijo que estaba investigando el incidente, pero se negó a proporcionar más detalles. La oficina se negó a revelar los nombres de los fallecidos a la espera de la notificación a los familiares.

Cientos de personas estaban allí en el momento del tiroteo, dijo la oficina del sheriff.

"Este es un incidente trágico y difícil para todos", dijo la oficina del sheriff.

La isla de Santa Elena es conocida como epicentro de una cultura de descendientes de esclavos africanos conocida como Gullah Geechee. El bar y asador donde se produjo el tiroteo se describe a sí mismo como un restaurante que sirve auténtica cocina gullah.

Los tiroteos masivos, que el Gun Violence Archive define como incidentes en los que se dispara a cuatro o más personas, se han hecho más frecuentes en Estados Unidos en la última década.

Los demócratas son partidarios de imponer más restricciones a las armas, mientras que los republicanos apoyan el derecho a las armas y una mejor aplicación de las leyes contra los delitos violentos.

(Reporte de Ted Hesson en Washington; Reporte adicional de Jasper Ward en Washington; edición de Sergio Non y Mark Porter)