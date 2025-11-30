Cuatro muertos y diez heridos en un tiroteo en un salón de banquetes en Stockton, California

STOCKTON, California, EE.UU. (AP) — Cuatro personas murieron y diez resultaron heridas en un tiroteo durante una reunión familiar en un salón de banquetes en Stockton, California, informó el sábado la policía del condado.

Las víctimas incluían tanto a niños como a adultos, dijo Heather Brent, portavoz de la policía del condado San Joaquín. Los primeros indicios "sugieren que este pudo haber sido un incidente dirigido", indicó Brent durante una conferencia de prensa en el lugar.

Las autoridades locales dijeron que el presunto tirador no ha sido capturado y pidieron ayuda a la población. Los detectives aún estaban trabajando para identificar un posible motivo.

"Si tiene alguna información sobre esta persona, comuníquese de inmediato. Si usted es esta persona, entréguese de inmediato", dijo el fiscal del distrito del condado de San Joaquín, Ron Freitas, durante una conferencia de prensa.

El tiroteo ocurrió poco antes de las 18 dentro del salón de banquetes, que comparte un estacionamiento con otros negocios. Stockton es una ciudad de 320.000 habitantes, ubicada a unas 40 millas (64 kilómetros) al sur de Sacramento.

"Las familias deberían estar juntas en lugar de en el hospital, al lado de su ser querido, rezando para que sobreviva", dijo la alcaldesa Christina Fugazzi.

Las autoridades no proporcionaron de inmediato información adicional sobre el estado de las víctimas. Los funcionarios habían dicho antes que varios fueron llevados a hospitales.

