Cuatro nepalíes entre los 25 muertos en el incendio en el sur de India

Cuatro nepalíes están entre las 25 personas que murieron en el incendio de una discoteca de la región turística de Goa, en el sur de India, informaron el lunes las autoridades.

"Estoy profundamente entristecido por la tragedia del incendio de Goa en la que 25 personas perdieron sus vidas ayer (domingo), incluyendo cuatro nepalíes", declaró en un comunicado el embajador de Nepal en India, Shankar P. Sharma.

El resto de fallecidos tenían nacionalidad india, y en su mayoría eran personal del club nocturno y turistas de Nueva Delhi.

El incendio estalló en la discoteca situada en Arpora, en el norte de Goa, y las autoridades lo atribuyeron al uso de un sistema de "fuegos artificiales eléctricos".

La mayoría de las víctimas murieron por asfixia en el sótano y la cocina de la discoteca.

Cuatro personas fueron detenidas por su posible responsabilidad en el incendio.

