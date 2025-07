Cuatro niños de Gaza mueren de hambre mientras empeora la crisis, según médicos

Por Nidal al-Mughrabi

EL CAIRO/GAZA 22 jul (Reuters) - Un bebé de seis semanas y otros tres niños han muerto de inanición en Gaza en las últimas 24 horas, según informaron las autoridades sanitarias locales. La desnutrición y el hambre están matando a los palestinos más rápidamente que en cualquier otro momento de los 21 meses de guerra. El bebé falleció en un hospital del norte de Gaza, según informaron las autoridades sanitarias, que lo identificaron como Yusef al-Safadi. Un adolescente, Abdulhamid al-Ghalban, de 13 años, murió en un hospital de la ciudad del sur de Jan Yunis. No se dio el nombre de los otros dos menores.

Las autoridades sanitarias palestinas afirman que al menos 101 personas han muerto de hambre durante el conflicto, entre ellas 80 niños, la mayoría en las últimas semanas. En las últimas 24 horas se han registrado 15 muertes.

Israel controla todos los suministros de ayuda al enclave devastado por la guerra, donde la mayoría de la población ha sido desplazada en múltiples ocasiones y se enfrenta a una grave escasez de productos de primera necesidad. El director de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA, por sus siglas en inglés) dijo el martes que su personal, así como médicos y trabajadores humanitarios, a causa del hambre y el agotamiento.

"Nadie se libra: los cuidadores de Gaza también necesitan cuidados. Médicos, enfermeras, periodistas y trabajadores humanitarios hambre", dijo Philippe Lazzarini, Comisionado General de la UNRWA.

El ejército israelí ha dicho que "considera la transferencia de ayuda humanitaria a Gaza una cuestión de máxima importancia", y trabaja para facilitar su entrada en coordinación con la comunidad internacional.

Ha negado las acusaciones de estar impidiendo que la ayuda llegue a Gaza y ha acusado al grupo miliciano palestino Hamás de robar alimentos, acusación que Hamás niega.

ESCASEZ DE ALIMENTOS Y MEDICINAS

"Los hospitales ya están desbordados por el número de víctimas de los disparos. No pueden ayudar más en los síntomas relacionados con el hambre debido a la escasez de alimentos y medicinas", dijo alil al-Deqran, portavoz del Ministerio de Sanidad. Deqran dijo que unas 600.000 personas sufrían desnutrición, de las que hay al menos 60.000 mujeres embarazadas. Entre los síntomas de la desnutrición se encuentran la deshidratación y la anemia. Según las organizaciones humanitarias, los médicos y los residentes, la escasez de fórmula para bebés es crítica. Israel afirma que su asalto a Gaza tiene como objetivo destruir a Hamás, que el 7 de octubre perpetró el ataque más mortífero de la historia de Israel, en el que murieron al menos 1200 israelíes, incluidos civiles, según sus cálculos. Las bombas y los disparos israelíes han matado a casi 60.000 personas en Gaza desde entonces, según las autoridades sanitarias locales. Los bombardeos con tanques mataron el martes a otras 16 personas que vivían en tiendas de campaña en la ciudad de Gaza, mientras los soldados israelíes lanzaban ataques por toda la franja, según informaron las autoridades sanitarias. El ejército israelí dijo que no tenía constancia de ningún incidente ni de artillería en la zona en ese momento. El Ministerio de Sanidad dijo que al menos 72 palestinos murieron por disparos israelíes y ataques militares en las últimas 24 horas. NECESITAN MÁS CAMIONES La recogida diaria de alimentos se ha convertido en una tarea mortal para los habitantes de Gaza, y la UNRWA calcula que desde mayo más de 1000 personas han muerto mientras intentaban recibir ayuda alimentaria. El martes, hombres y niños arrastraban sacos de harina entre edificios destruidos y lonas en la ciudad de Gaza, llevándose la comida que podían de los almacenes de ayuda. "Llevamos cinco días sin comer", dijo Mohamed Jundia. "El hambre está matando a la gente". Las estadísticas militares israelíes mostraban el martes que un promedio de 146 camiones de ayuda al día habían entrado en Gaza en el transcurso de la guerra. Estados Unidos ha dicho que se necesita un mínimo de 600 camiones diarios para alimentar a la población de Gaza. Veinticinco países occidentales que han respaldado la guerra de Israel contra Hamás emitieron el lunes una declaración en la que condenaban a Israel por la "matanza inhumana" de civiles en Gaza, pero no había indicios de que se fueran a tomar nuevas medidas contra Israel. La Unión Europea sigue dividida sobre la dureza de su postura, y Alemania se abstuvo de firmar la declaración. En Reino Unido, el ministro de Asuntos Exteriores, David Lammy, dijo a Sky News que Londres esperaría a ver qué ocurría en las próximas semanas y consideraría otras acciones "si no vemos el alto el fuego que queremos ver". Israel y Hamás mantienen conversaciones indirectas en Doha para alcanzar una tregua de 60 días y un acuerdo sobre los rehenes, aunque no ha habido señales de avance. (Información de Nidal Al Mughrabi; información adicional y redacción de John Davison; edición de Himani Sarkar y Sharon Singleton; edición en español de María Bayarri Cárdenas)