Cuatro personas mueren en un accidente de avioneta en Colombia

Cuatro personas, entre ellas tres funcionarios públicos, murieron en un accidente aéreo el lunes en el sureste de Colombia, cuando la avioneta en la que viajaban perdió contacto pocos minutos después de su despegue y terminó accidentada, informaron autoridades.

Tres de los cuatro ocupantes fallecidos eran funcionarios de la Registraduría Nacional, encargada de la expedición de documentos de identidad en Colombia, confirmó esa institución en un comunicado.

Los empleados públicos Gabriel Gómez, José Silva y Nadia Valencia regresaban de sus labores en una misión institucional en una comunidad remota conocida como Bocoa, en el departamento de Vaupés, aseguró la Registraduría.

Equipos de rescate llegaron hasta el sitio del accidente y constataron que "la aeronave se encuentra totalmente incinerada", aseguró en un boletín la dirección de investigaciones de la Aeronáutica Civil, entidad de vigilancia de la actividad aérea en Colombia.

"Se presume que no hay sobrevivientes", agregó la entidad.

La aeronave perdió comunicación con tierra "aproximadamente dos minutos después de su despegue", según la Aeronáutica Civil.

En muchas regiones apartadas de Colombia, las personas se trasladan en avionetas privadas que registran altos índices de accidentes.

El caso más sonado ocurrió en 2023, cuando cuatro niños indígenas fueron rescatados tras sobrevivir a 40 días de penurias en la selva del Amazonas tras un accidente de avioneta, una hazaña que dio la vuelta al mundo.

