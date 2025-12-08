Cuatro personas mueren en un accidente de avioneta en Francia

Un instructor de aviación y tres alumnos fallecieron el domingo en un accidente de avioneta en los Pirineos franceses por causas que todavía se desconocen, indicaron este lunes las autoridades.

Los fallecidos son tres hombres y una mujer de entre 18 y 25 años, indicó el ministro de Transportes, Philippe Tabarot, precisando que eran un instructor y tres alumnos de la Escuela Nacional de Aviación.

El accidente se produjo cuando el aparato monomotor en el que volaban se dirigía al aeródromo de Saint-Girons, en el sur de Francia.

El aeroclub de Saint-Girons alertó a las autoridades que enviaron dos helicópteros, así como bomberos y gendarmes para las labores de búsqueda.

El fuselaje de la avioneta y el cuerpo de los cuatro fallecidos se hallaron el domingo por la noche a 1.200 metros de altitud en esta cordillera que separa Francia y España, según fuentes conocedoras del caso.

La fiscalía abrió una investigación para determinar las circunstancias del accidente.

