Cuatro personas mueren en un accidente de avioneta en Francia
Un instructor de aviación y tres alumnos fallecieron el domingo en un accidente de avioneta en los Pirineos franceses por causas que todavía se desconocen.
- 1 minuto de lectura'
Un instructor de aviación y tres alumnos fallecieron el domingo en un accidente de avioneta en los Pirineos franceses por causas que todavía se desconocen, indicaron este lunes las autoridades.
Los fallecidos son tres hombres y una mujer de entre 18 y 25 años, indicó el ministro de Transportes, Philippe Tabarot, precisando que eran un instructor y tres alumnos de la Escuela Nacional de Aviación.
El accidente se produjo cuando el aparato monomotor en el que volaban se dirigía al aeródromo de Saint-Girons, en el sur de Francia.
El aeroclub de Saint-Girons alertó a las autoridades que enviaron dos helicópteros, así como bomberos y gendarmes para las labores de búsqueda.
El fuselaje de la avioneta y el cuerpo de los cuatro fallecidos se hallaron el domingo por la noche a 1.200 metros de altitud en esta cordillera que separa Francia y España, según fuentes conocedoras del caso.
La fiscalía abrió una investigación para determinar las circunstancias del accidente.
dmc-ap-sm/tjc/pc
- 1
El lago que desapareció: la historia de los pescadores que perdieron todo y el documental de dos argentinos rumbo al Oscar
- 2
El alto costo socioeconómico de invertir mal en la educación pública
- 3
Modo “maléfica”: el look con escote Marilyn que lució Juana Viale en el Almorzando de este domingo
- 4
La casa más grande del mundo: tiene 170 habitaciones y vive una familia de cuatro personas