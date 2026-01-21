Cuatro regiones ucranianas a oscuras tras ataques rusos

Debido a los ataques rusos nocturnos, "los consumidores en las regiones de Odesa, Dnipropetrovsk, Járkov y Zaporiyia se quedaron sin electricidad esta mañana. Se han iniciado trabajos de restablecimiento de emergencia en todas las regiones", escribió el ministerio.

En cuanto a la capital, sin embargo, "se ha restablecido el suministro de agua" y "se está revisando el funcionamiento de la infraestructura crítica para garantizar un suministro eléctrico adicional a los consumidores".

"Durante la noche y la mañana, el enemigo atacó centrales eléctricas en varias regiones", explicó la compañía energética ucraniana. "Como resultado, los consumidores en las regiones de Dnipropetrovsk, Odesa, Zaporiyia y Járkov se quedaron sin electricidad por la mañana".

"La situación en Kiev y la región de Kiev también sigue siendo difícil tras el ataque masivo anterior. Se están realizando trabajos de restablecimiento de emergencia donde las condiciones de seguridad lo permiten", agregó.

Debido a la difícil situación del sistema eléctrico causada por los ataques rusos, se han implementado cortes de energía de emergencia en algunas regiones. En el resto del país se han implementado programas de limitación de energía para la industria y cortes de suministro cada hora para la población.

El consumo de electricidad a las 9:30 h del miércoles fue un 4,5% superior al del día anterior, debido a la disminución de apagones en algunas zonas.

"En todas las regiones de Ucrania, el consumo de energía es esencial durante todo el día. Por favor, limite el uso de electrodomésticos potentes en la medida de lo posible. Si es posible, posponga los procesos que consumen mucha energía hasta la noche, después de las 23 horas", aconseja el operador de la red eléctrica. (ANSA).