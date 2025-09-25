Cuatro terremotos sacuden el noroeste de Venezuela, según el USGS
- 1 minuto de lectura'
(Reescribe con detalles, cambia fecha y titular)
25 sep (Reuters) - Cuatro terremotos sacudieron el noroeste de Venezuela en un lapso de varias horas a última hora del miércoles y la madrugada del jueves, incluidos dos potentes temblores de magnitud superior a 6.
Los movimientos, de magnitudes comprendidas entre 4,9 y 6,3, se produjeron cerca de la localidad de Mene Grande, en el estado de Zulia, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés). Los temblores se produjeron a poca profundidad, entre 7,8 y 14 kilómetros.
No hubo informes inmediatos de víctimas o daños significativos.
El estado de Zulia es una región rica en petróleo, colindante con Colombia y el golfo de Venezuela. (Información de Angela Christy y Nilutpal Timsina en Bengaluru; edición de Muralikumar Anantharaman y Alex Richardson; edición en español de Jorge Ollero Castela y Benjamín Mejías Valencia)
Otras noticias de Terremotos
- 1
Quiénes eran Brenda, Morena y Lara, las tres chicas que fueron encontrados muertas en Florencio Varela
- 2
Fuerte cruce entre Alejandro Bercovich y Lucas Llach por el apoyo de Estados Unidos
- 3
Tras la internación de Luciana Geuna. ¿Las pastillas anticonceptivas pueden provocar hemorragias intensas?
- 4
Se estrelló un jet privado en el principal aeropuerto de Venezuela: misterio y sospechas sobre sus ocupantes