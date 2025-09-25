Cuatro terremotos sacuden el noroeste de Venezuela, según el USGS

(Reescribe con detalles, cambia fecha y titular)

25 sep (Reuters) - Cuatro terremotos sacudieron el noroeste de Venezuela en un lapso de varias horas a última hora del miércoles y la madrugada del jueves, incluidos dos potentes temblores de magnitud superior a 6.

Los movimientos, de magnitudes comprendidas entre 4,9 y 6,3, se produjeron cerca de la localidad de Mene Grande, en el estado de Zulia, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés). Los temblores se produjeron a poca profundidad, entre 7,8 y 14 kilómetros.

No hubo informes inmediatos de víctimas o daños significativos.

El estado de Zulia es una región rica en petróleo, colindante con Colombia y el golfo de Venezuela. (Información de Angela Christy y Nilutpal Timsina en Bengaluru; edición de Muralikumar Anantharaman y Alex Richardson; edición en español de Jorge Ollero Castela y Benjamín Mejías Valencia)