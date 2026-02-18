Cuba, 10 años de cárcel a un docente por carteles contra el régimen
Los principales medios independientes de la isla informaron sobre la noticia, señalando que el profesor de 42 años, arrestado en febrero de 2025, fue juzgado seis meses después y declarado responsable de los delitos de "propaganda contra el orden constitucional" y "ultraje".
Según la fiscalía, Martín Barroso escribió lemas como "Abajo Díaz-Canel" y "Patria y Vida" en las paredes de la universidad donde impartía clases, aprovechando un apagón nocturno. La sentencia también incluye la inhabilitación perpetua para ejercer la docencia y el traslado a la prisión Nieves Morejón, en la provincia de Sancti Spíritus.
El Observatorio de Libertad Académica, comprometido con la documentación y denuncia de las violaciones de los derechos de docentes, investigadores y estudiantes en el sector educativo, ha exigido la liberación inmediata del profesor.
La organización califica el caso como una muestra más de la represión a la disidencia en Cuba, enfatizando que el profesor, respetado en círculos académicos y galardonado con una tesis de investigación en 2023, supuestamente estaba bajo vigilancia y acusado únicamente por expresar opiniones críticas al gobierno. (ANSA)