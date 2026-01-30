Cuba: Acecho a Cuba, "aranceles para quienes lo ayuden"

"No, no intento estrangular a Cuba, pero creo que no podrá sobrevivir", añadió.

La reacción de Pekín fue inmediata. China, según un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, "apoya firmemente a Cuba en la salvaguardia de su soberanía y seguridad nacional y se opone a la injerencia externa".

El presidente de la isla caribeña fue duro: "Esta nueva medida", escribió el presidente cubano Miguel Díaz-Canel en X, "demuestra la naturaleza fascista, criminal y genocida de una camarilla que ha secuestrado los intereses del pueblo estadounidense para su beneficio personal".

Pero la presión de Washington contra La Habana no es algo con lo que México, uno de los países que podrían verse afectados por los nuevos aranceles estadounidenses, esté particularmente de acuerdo. Para la presidenta Claudia Sheinbaum, cortar el suministro de energía a Cuba desencadenaría una grave crisis humanitaria que afectaría servicios vitales como hospitales y alimentos.

A pesar de la fuerza de la Casa Blanca, Sheinbaum aseguró que México buscará alternativas, sin poner en riesgo al país, para seguir ayudando al pueblo cubano en estos momentos difíciles, manteniendo su tradición de solidaridad internacional.

Venezuela, que ayer mismo abrió su mercado petrolero a empresas estadounidenses, también se opone a la decisión de Trump: "cualquier medida dirigida a limitar o influir en el intercambio de bienes y servicios y la libertad de los Estados para decidir soberanamente sobre sus socios comerciales viola el derecho internacional", según el canciller Yván Gil. (ANSA).