Cuba aceptará ayuda de EEUU mientras Washington advierte contra posibles interferencias

Por Simon Lewis y Dave Sherwood

WASHINGTON/LA HABANA, 15 ene (Reuters) - El principal funcionario para la ayuda del Departamento de Estado de Estados Unidos advirtió el jueves a las autoridades cubanas que no interfieran el envío de ayuda humanitaria a la isla y sugirió que el presidente Donald Trump podría tomar medidas si Cuba no cumple.

La advertencia de Jeremy Lewin, un alto funcionario del Departamento de Estado, se da mientras Estados Unidos se prepara para entregar 3 millones de dólares en asistencia prometida al pueblo cubano tras el paso del huracán Melissa, en octubre.

"Este es nuestro hemisferio y como dijo el presidente tras la operación para capturar a Maduro, el dominio estadounidense en nuestro hemisferio no volverá a ser cuestionado", dijo Lewin.

La ayuda se canalizaría a través de la Iglesia Católica de Cuba y sería monitoreada de cerca por el Departamento de Estado, agregó.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba dijo en un comunicado que el gobierno de Estados Unidos "está aprovechando con fines oportunistas y de manipulación política lo que parecería un gesto humanitario".

"Cuba acepta esta donación sin condicionamientos y entendiendo que es un gesto del pueblo de Estados Unidos quien sustenta, con sus contribuciones los fondos públicos que emplea el gobierno", destacó.

La asistencia para los damnificados por el devastador paso del huracán Melissa, que afectó a las provincias orientales de la isla a fines de octubre, se produce luego de que recientemente Donald Trump prometiera impedir que el petróleo y el dinero de Venezuela lleguen a La Habana tras la operación militar del 3 de enero que capturó al presidente venezolano Nicolás Maduro en Caracas.

(Reporte de Simon Lewis en Washington y Dave Sherwood en La Habana REUTERS NAB JIC/)