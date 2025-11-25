Cuba acusa a Estados Unidos de buscar el derrocamiento violento del Gobierno venezolano

25 de noviembre -

Cuba acusó el martes a Estados Unidos de buscar un derrocamiento violento del Gobierno venezolano y calificó la creciente presencia de fuerzas militares estadounidenses en la región como una amenaza "exagerada y agresiva".

El derrocamiento del Gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos sería extremadamente peligroso e irresponsable, además de violar el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, dijo el canciller cubano, Bruno Rodríguez, en un comunicado. Reuters informó el sábado que Estados Unidos se preparaba para iniciar una nueva fase de operaciones relacionadas con Venezuela en los próximos días, de acuerdo con cuatro funcionarios estadounidenses.

Dos de los funcionarios informaron a Reuters que las opciones que se están considerando incluyen intentar derrocar a Maduro. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha reiterado que no busca un cambio de régimen.

Maduro, en el poder desde 2013, ha sostenido que Trump busca derrocarlo y que los ciudadanos y los militares venezolanos resistirán cualquier intento de ese tipo.

"Hacemos un llamado al pueblo de Estados Unidos para que detenga esta locura", dijo Rodríguez. "El Gobierno estadounidense podría causar un número incalculable de muertes y crear un escenario de violencia e inestabilidad en el hemisferio inimaginable".

(Reporte de Kylie Madry)