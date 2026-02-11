Cuba: Aerolínea rusa evacúa turistas y suspende vuelos

La decisión, anunciada por la autoridad de aviación civil, Rosaviatsia, se debe a las dificultades para reabastecer aviones en Cuba tras la grave crisis energética causada por el bloqueo petrolero estadounidense impuesto a La Habana.

"En los próximos días", declaró Rosaviatsia en un comunicado citado por la agencia de noticias Interfax, "Rossia Airlines operará una serie de vuelos de regreso exclusivamente de carga desde La Habana y Varadero a Moscú para garantizar la evacuación de los turistas rusos que se encuentran en Cuba.

Posteriormente, el programa de vuelos de la aerolínea se suspenderá temporalmente hasta que la situación mejore".

El Ministerio de Transporte de Rusia y Rosaviatsia siguen de cerca la situación de los vuelos entre ambos países y mantienen contacto constante con las autoridades aéreas cubanas. Ambas partes buscan alternativas para reanudar los vuelos en ambas direcciones. (ANSA).