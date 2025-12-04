Cuba afirma que no es un "agujero negro" en ruta del narcotráfico hacia EEUU

Por Dave Sherwood

LA HABANA, 4 dic (Reuters) - Funcionarios de alto rango de las fuerzas del orden de Cuba afirmaron el jueves que la isla prioriza la lucha contra el narcotráfico en el Caribe y sigue proporcionando información a la Guardia Costera de Estados Unidos, en medio de las tensiones y un aumento de la presencia militar estadounidense en la región.

Cuba y Estados Unidos acordaron en 2017 cooperar en la lucha contra el narcotráfico, pero el coronel Ybey Carballo, jefe de Tropas Guardafronteras, dijo a periodistas en La Habana que el compromiso formal entre los dos países había terminado bajo el segundo mandato de Donald Trump.

Carballo afirmó, sin embargo, que Cuba proporciona regularmente a la Guardia Costera información de inteligencia, ubicaciones, rutas, cuántos motores y otros detalles de las embarcaciones sospechosas de traficar con drogas cerca de sus aguas.

"Cuba no es un agujero negro como algunos suelen decir", dijo Carballo, quien añadió que el enfoque proactivo de la isla contribuía tanto a la seguridad de la región como, "fundamentalmente, a la seguridad de Estados Unidos, porque muchas veces las lanchas se dirigen hacia allí".

El coronel del Ministerio del Interior dijo que La Habana ha proporcionado más de 1.500 pistas e información sobre narcotraficantes a la Guardia Costera entre 1990 y el 30 de noviembre de 2025, una prueba, según el funcionario, del compromiso de larga data de la isla en la lucha contra el tráfico de drogas.

Cuba está situada justo en el medio de una ruta clave entre los principales productores de drogas de Sudamérica y Estados Unidos. El Departamento de Estado declaró en 2016 que la isla "no es un importante consumidor, productor, ni punto de tránsito de narcóticos ilícitos".

En los últimos meses, el gobierno de Trump lanzó una ofensiva contra supuestos barcos de narcotraficantes en la región del Caribe y el Pacífico, matando a decenas de personas al tiempo que acusa al presidente venezolano, Nicolás Maduro, un aliado clave de La Habana, de lucrar con este tráfico.

Carballo dijo a Reuters que las fuerzas de seguridad cubanas no habían notado un cambio drástico en la actividad del narcotráfico en los alrededores de la isla, a pesar del aumento de la actividad militar en la región. (Reporte de Dave Sherwood. Editado en español por Javier Leira)