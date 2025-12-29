Cuba: Al menos 8.700 muertos por dengue y chikungunya

Así lo indica un informe del Observatorio de Auditoría Ciudadana Cubana (OCAC), elaborado en colaboración con el centro de estudios Cuba Siglo 21, que describe el colapso del sistema de salud de la isla con datos actualizados a mediados de diciembre.

Según el informe, publicado por los principales medios de comunicación independientes cubanos y basado en estadísticas oficiales y estimaciones epidemiológicas, aproximadamente el 30% de la población se ha visto afectada por el dengue y el chikunguña, lo que equivale a 2,9 millones de personas.

En un escenario de letalidad moderada, compatible con la saturación hospitalaria, la atención médica deficiente y una alta incidencia de comorbilidades, la tasa de mortalidad oscilaría entre el 0,3% y el 0,5%, con un total estimado de entre 8700 y 14.500 víctimas.

Sin embargo, las autoridades sanitarias cubanas reconocen 37 muertes por complicaciones del chikunguña y 18 por dengue, sin proporcionar datos por separado sobre el número de contagios.

El informe denuncia una grave falta de transparencia que retrasó la alerta a la población, mientras que los casos aumentaron en un contexto marcado por cortes de electricidad, agua estancada, residuos no recogidos y una débil campaña de prevención contra el mosquito Aedes aegypti, responsable de la transmisión del arbovirus.

El informe atribuye la crisis a decisiones políticas a largo plazo, desde la reducción progresiva de la inversión en salud hasta la priorización del turismo, y exige reformas estructurales, así como una evaluación independiente de la emergencia sanitaria en curso. (ANSA).