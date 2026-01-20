Cuba: Amnesty pide la liberación de todos los presos políticos

En un comunicado, Amnistía señaló que las liberaciones se caracterizaron por la opacidad, la falta de información pública y la ausencia de criterios claros, además de la imposición de condiciones consideradas arbitrarias.

El proceso formó parte de un acuerdo entre La Habana y Washington alcanzado en los últimos días del gobierno de Joe Biden, con la mediación del Vaticano.

Varias organizaciones de derechos humanos, tanto dentro como fuera de Cuba, cuestionaron la medida desde el principio y advirtieron que un número significativo de los liberados no eran presos políticos, sino delincuentes comunes.

Mientras tanto, confirmando la continuidad de las políticas represivas en la isla, un tribunal de La Habana condenó al rapero y artista visual Fernando Almenares Rivera a cinco años de prisión por exhibir pancartas con mensajes que exigían un cambio político y el respeto a los derechos humanos. (ANSA).