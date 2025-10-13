Cuba anuncia que disidente José Daniel Ferrer abandona el país a pedido de EEUU

LA HABANA, 13 oct (Reuters) - El disidente José Daniel Ferrer, quien se encontraba en prisión, salió de Cuba tras una "solicitud formal" del Gobierno de Estados Unidos, informó el lunes el Ministerio de Relaciones Exteriores de la isla.

Ferrer, de 54 años de edad y líder de la opositora Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), es el disidente y activista de derechos humanos de más alto perfil hasta ahora en la isla. Ferrer viajó a Estados Unidos, añadió el texto.

"El ciudadano cubano José Daniel Ferrer García, junto a miembros de su familia, ha salido del territorio nacional este 13 de octubre de 2025", informó la cancillería cubana en un comunicado.

El Gobierno de Cuba señaló que su salida "se produce tras una solicitud formal del gobierno de ese país y la aceptación expresa de Ferrer García, en el marco de las formalidades de aplicación y cumplimiento de la ley que existen entre ambos países".

Ferrer ha estado detenido y ha cumplido prisión en varias oportunidades en la isla caribeña, entre ellas cuando fue encarcelado tras una la redada contra la oposición al Gobierno comunista en marzo de 2003, denominada la "Primavera Negra", que llevó al arresto de 75 disidentes. Todos fueron liberados paulatinamente a partir de 2010 y la mayoría viajó al exterior.

Además había sido encarcelado por estar asociado a las manifestaciones antigubernamentales del 11 julio de 2021. Recientemente, había anunciado en una carta pública su intención, junto a su familia, de estar dispuesto a abandonar Cuba. Ferrer ha estado preso por alrededor de más de 20 años en el país.