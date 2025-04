cuba arresta a disidente y activista de derechos humanos josé daniel ferrer

(Amplía información; agrega citas)

Por Dave Sherwood

LA HABANA, 29 abr (Reuters) -

Cuba arrestó el martes al disidente José Daniel Ferrer por violar los términos de su libertad condicional, apenas tres meses después de su excarcelación como parte de un acuerdo con el Gobierno de Joe Biden mediado por el Vaticano.

Ferrer no asistió a dos audiencias judiciales obligatorias tras su liberación, lo que constituye una violación de la ley cubana y de las condiciones de su excarcelación, dijo Maricela Sosa, vicepresidenta del Tribunal Supremo Popular de Cuba.

"No sólo no se presentó, sino que anunció a través de su perfil en las redes sociales, en flagrante desafío e incumplimiento de la ley, que no comparecería ante la autoridad judicial", dijo Sosa a Reuters en un comunicado el martes por la mañana.

Su hermana, Ana Belkis Ferrer, confirmó posteriormente en redes sociales que su hermano había sido detenido por la policía en la madrugada del martes, al igual que su esposa, Nelva, su hijo y varios activistas. "Exigimos su liberación inmediata y la de todos los detenidos y presos políticos", dijo Ana Belkis.

Ferrer, que vive en Santiago de Cuba, sostiene que fue encarcelado injustamente por las autoridades cubanas desde el principio y que su presencia en cualquier audiencia judicial era innecesaria.

La vicepresidenta del Tribunal dijo a Reuters que también se arrestó a Félix Navarro, otro destacado disidente de Matanzas, condenado a 9 años de prisión tras las protestas antigubernamentales en toda la isla el 11 de julio de 2021.

Sosa afirmó que Navarro también había violado los términos de su libertad condicional al abandonar el municipio donde reside sin solicitar previamente la autorización de un juez.

"Aunque no forman parte de este proceso, además de incumplir los términos de su libertad condicional, (Ferrer y Navarro) son personas que incitan públicamente al desorden y al irrespeto a las autoridades en redes sociales y en línea, y mantienen vínculos públicos con el jefe de la embajada de Estados Unidos", añadió Sosa.

También indicó que la decisión de arrestar a los dos hombres el martes no estaba directamente relacionada con esos comportamientos, pero que se realizaría una investigación más exhaustiva próximamente.

El activista, de 54 años, fundó en 2011 un grupo opositor llamado Unión Patriótica Nacional, o Unpacu, en 2011. Es uno de los últimos disidentes de más alto perfil que quedan en la isla comunista.

Ferrer había comenzado a operar un comedor social independiente desde su domicilio en Santiago de Cuba tras su excarcelación en enero, aunque había alegado que el gobierno acosaba a su familia y a su personal, lo que le impedía proporcionar alimentos a los pobres.

Cuba ha acusado durante mucho tiempo a Estados Unidos de apoyar la disidencia de Ferrer en un intento de derrocar al gobierno de la isla. El jefe de misión estadounidense, Mike Hammer, visitó a Ferrer en febrero en su domicilio de Santiago de Cuba. (Reporte de Dave Sherwood; Editado en Español por Ricardo Figueroa REUTERS NAB JIC/)