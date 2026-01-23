Cuba, arrestado Dagoberto Valdés, destacado intelectual católico
Director del Centro de Estudios Covivenza, espacio de pensamiento civil independiente
Según la propia agencia, agentes de seguridad, acompañados por una patrulla policial, se presentaron en su domicilio y se lo llevaron sin darle ninguna razón ni indicar su paradero.
El operativo fue presuntamente dirigido por un oficial conocido como "Mayor Ernesto", según el sitio web independiente cubano 14ymedio. Unas horas después, Yoandy Izquierdo, miembro del equipo de Convivencia, también fue arrestado tras acudir al Departamento Técnico de Investigación (DTI) en Pinar del Río para preguntar por Valdés.
Tampoco se ofreció ninguna explicación formal en este caso. El CEC anunció que se cree que ambos se encuentran recluidos en la misma instalación policial.
El incidente llama la atención sobre las detenciones sin orden judicial, una práctica recurrente contra activistas e intelectuales críticos. Valdés, figura central del laicado católico cubano, ha sido objeto durante años de interrogatorios, intimidaciones y presiones por parte de las autoridades. (ANSA).