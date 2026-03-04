Cuba: autoriza por primera vez empresas mixtas público-privadas

El Decreto-Ley 114/2025 del Consejo de Estado, que entrará en vigor a principios de abril, regula las alianzas entre entidades empresariales estatales y no estatales para la constitución de sociedades anónimas de responsabilidad limitada, según el texto publicado en el Boletín Oficial.

Estas nuevas entidades gozarán de autonomía empresarial y podrán determinar el número de empleados y sus salarios, así como abrir negocios en Cuba y en el extranjero.

También podrán realizar todo tipo de actividades, "con excepción de la prestación de servicios de salud y educación o actividades relacionadas con las fuerzas armadas", añade el documento.

En un intento por reactivar la economía, en 2021, el régimen castrista en el poder en la isla ya había autorizado la apertura de pequeñas y medianas empresas privadas, con un máximo de 100 empleados, en ciertos sectores, tras una prohibición que duró casi seis décadas. (ANSA)