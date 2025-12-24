Cuba, ayuda italiana por huracán Melissa

El paso de Melissa —uno de los tres huracanes más intensos jamás registrados en la región atlántica— ha afectado gravemente a las provincias orientales de Santiago de Cuba, Granma, Holguín y Guantánamo, dejando a más de 1,7 millones de personas con viviendas dañadas, un millón sin bienes esenciales y más de 117.000 aún sin acceso a agua potable.

Las estimaciones indican niveles de destrucción particularmente graves, con infraestructuras dañadas, comunidades aisladas y sistemas de agua y saneamiento comprometidos.

En este contexto, Italia confirma su colaboración con Cuba y el sistema multilateral, aportando 100.000 euros para apoyar las intervenciones más urgentes del Plan de Respuesta, que requiere un total de US$74,2 millones.

Esta contribución forma parte de una relación de cooperación bilateral que se mantiene desde hace más de diez años en las regiones orientales del país, destinada a fortalecer el desarrollo sostenible y local, la seguridad alimentaria y la resiliencia territorial al cambio climático.

Estos 100.000 euros se asignaron al Programa Mundial de Alimentos (PMA) a través del Fondo Bilateral de Emergencia del Ministerio de Asuntos Exteriores, con especial atención a la protección nutricional de los grupos más vulnerables.

Esta contribución es coherente con las iniciativas de la cooperación italiana que promueven la seguridad alimentaria en Cuba, incluyendo el programa de apoyo nutricional con el PMA, concluido en 2024, que proporcionó micronutrientes y alimentos fortificados a niños, embarazadas y ancianos en las provincias orientales del país.

Se asignaron fondos adicionales a través del proyecto MásCafé, financiado por la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo (AICS) y gestionado conjuntamente con el INAF (Instituto de Investigación Agroforestal) en las zonas agrícolas del oriente cubano dedicadas a la producción de café.

Esta contribución se destinará a las labores de recuperación post-emergencia: rehabilitación de la Estación Experimental del Tercer Frente, dotación de equipos para restablecer la capacidad productiva en las zonas afectadas y distribución de semillas de ciclo corto para asegurar cosechas rápidas y apoyar la autosuficiencia alimentaria de las comunidades rurales.

Otra contribución a la recuperación proviene de la iniciativa Padit, implementada por el PNUD en Cuba con el apoyo de la AICS, que se centra en el desarrollo local.

A petición de las autoridades de Guantánamo —una de las provincias más afectadas, con más de 14.200 viviendas dañadas y más de 60.000 familias sin bienes esenciales— se destinarán US$40.000 a la provisión de materiales y artículos de primera necesidad.

La intervención pretende llegar directamente a 1.100 personas, contribuyendo así a reducir la vulnerabilidad y mejorar las condiciones de vida en el período posterior a la emergencia.

Con estas medidas, Italia se suma a los esfuerzos nacionales e internacionales para una respuesta coordinada y eficaz a la emergencia causada por el huracán Melissa, lo que confirma la continuidad de la colaboración con Cuba y la capacidad del sistema de cooperación italiano para adaptar sus herramientas a las necesidades de los países socios. (ANSA).