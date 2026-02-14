Cuba cancela el Festival del Habano debido a la crisis

Cuba anunció este sábado la cancelación de su Festival del Habano, que le aporta cada año varios millones de euros gracias a una reconocida subasta, en momentos en que el país sufre una muy grave crisis energética.

"El comité organizador del Festival de La Habana anuncia el aplazamiento de su próxima edición", prevista del 24 al 27 de febrero, señala una carta enviada a los participantes, de la cual AFP obtuvo una copia. Aún no se ha anunciado una nueva fecha.

Los organizadores añadieron que la decisión busca preservar los más altos estándares de calidad, excelencia y experiencia que caracterizan a este evento internacional, y que es considerado el más prestigioso del mundo en su especialidad.

El Festival del Habano, que reúne a aficionados, representantes comerciales y periodistas especializados de todo el mundo, incluye una subasta de puros y humidores de lujo que genera varios millones de euros anuales para el gobierno cubano.

En 2025, esta subasta, celebrada ante 2.000 invitados, recaudó más de 16 millones de euros. En los dos años anteriores había obtenido 17 millones y 11 millones de euros respectivamente.

Los fondos recaudados se destinan oficialmente al sector de la salud.

En 2024, las ventas de puros cubanos alcanzaron los 827 millones de dólares. Se trata de un sector crucial para la economía de la isla, que sufre su peor crisis en tres décadas, agravada ahora por un estrangulamiento energético de parte de Estados Unidos

Las cifras para 2025 debían ser anunciadas en esta 26ª edición.

La semana pasada, Cuba adoptó un paquete de medidas restrictivas para ahorrar electricidad y combustible con el fin de preservar los servicios básicos y sectores clave de la economía, como el tabaco.

El turismo, la segunda mayor fuente de divisas después del envío de profesionales de la salud al extranjero, ya se ve gravemente afectado por la crisis energética.

Una treintena de hoteles han cerrado para conservar los recursos energéticos del país, y aerolíneas de Canadá y Rusia decidieron la suspensión de sus vuelos debido a la falta de combustible para reabastecer los aviones en la isla.

Cuba, con 9,6 millones de habitantes, dejó de recibir petróleo de su principal aliado Venezuela luego de la caída de Nicolás Maduro en una incursión militar estadounidense el 3 de enero.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con imponer aranceles a cualquier país que envíe petróleo a Cuba.

La Habana acusa al mandatario de querer "asfixiar" la economía nacional, que se encuentra sometida a embargo de Estados Unidos desde 1962.