Cuba: Chile evalúa envío de ayuda humanitaria a Cuba

La ministra vocera Camila Vallejo aseguró esta jornada que el gobierno del presidente Gabriel Boric "siempre ha estado dispuesto a ir en ayuda -por razones humanitarias- de pueblos que han necesitado, por situaciones de guerra, invasiones o incluso en este caso de bloqueo económico, que afectan, al final, no al sistema político de esos gobiernos, sino a las personas", afirmó en radio ADN

La vocera valoró la ayuda que comprometió el gobierno de México como "muy positivo y necesario" y agregó que "nosotros estamos en ese proceso de evaluación en función de los recursos que estén disponibles y de las necesidades concretas de ayuda", precisó

La definición del gobierno progresista se da en medio de las presiones ejercidas por congresistas del Partido Comunista -integrante del oficialismo-, que han recordado la ayuda que la isla ha enviado a Chile, por ejemplo, tras el terremoto de 2010

Y que no han cejado en visibilizar la crisis humanitaria que afecta a los cubanos y que se agudiza día a día

Sin embargo, en la oposición de derecha, la idea es rechazada y enrostran las enormes necesidades que tiene el país sudamericano tras los incendios de esta temporada y del año pasado

"No hay plata para estas cosas… si el gobierno de Chile lo hace, será consecuente con lo que siempre ha pensado: ayudar al régimen, a la dictadura cubana", aseguró el diputado UDI Marco Antonio Sulantay

"Le pediría a la ministra Vallejo que se diera una vuelta por Penco, Ñuble, por nuestra comuna de Bulnes, que fueron tremendamente afectadas por los incendios y que esperan ayuda desesperadamente; que se dé una vuelta por Valparaíso y Viña, luego los incendios (2025) y a pesar de tener los financiamientos, la reconstrucción nunca llegó", apuntó el diputado de RN Frank Sauerbaum. (ANSA)