Cuba, colapso por el embargo al petróleo venezolano

Varios sitios web cercanos a los disidentes castristas informan sobre ello y, basándose también en testimonios de la isla, describen largas colas en las gasolineras y la reducción progresiva del transporte público.

Una encuesta de la firma de datos Kpler, citada hoy por el Financial Times, afirma que "con los niveles actuales de demanda y producción interna, Cuba solo tiene petróleo suficiente para entre 15 y 20 días".

De acuerdo con el periódico digital Diario de Cuba, "los suministros actuales cubren aproximadamente el 45% de los alrededor de 100.000 barriles diarios que la economía necesita para funcionar".

En el mismo tenor, el sitio web 14yMedio, dirigido por la periodista disidente Yoani Sánchez, informa que "la gasolina está desapareciendo incluso del mercado negro". En este contexto, la Unión Eléctrica admitió hoy en su boletín cotidiano, como viene haciendo desde hace meses, que la capacidad de generación de todo el sistema será capaz de cubrir menos de la mitad de la demanda total, pronosticando otro apagón inexorable en gran parte del país. (ANSA).