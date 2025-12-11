Cuba condena incautación por EE. UU. de petrolero frente a Venezuela

Cuba expresó el jueves su "firme condena" a la incautación por parte de Estados Unidos de un petrolero frente a las costas de Venezuela, uno de sus aliados en la región, al que LA HABANA dijo brindar "su apoyo absoluto".

El presidente estadounidense Donald Trump anunció el miércoles la incautación de un petrolero frente a las costas de Venezuela, una operación que Caracas calificó como "robo descarado" y "acto de piratería internacional".

"Expresamos la más firme condena al asalto de un buque petrolero venezolano por fuerzas militares de Estados Unidos, acto de piratería que evidencia una escalada en la agresión yanqui contra la Revolución Bolivariana", denunció en X el primer ministro cubano, Manuel Marrero.

"Ratificamos nuestro apoyo absoluto a la Patria de Bolívar y Chávez", agregó el dirigente cubano, en referencia al libertador Simón Bolívar (1783-1830) y al expresidente Hugo Chávez (1999-2013), aliado de LA HABANA.

El buque cisterna incautado fue utilizado durante años por Venezuela e Irán para transportar crudo a pesar de las sanciones internacionales en su contra, detalló la fiscal general estadounidense, Pam Bondi.

Bautizado Skipper, transportaba 1,1 millones de barriles de petróleo crudo sujetos a sanciones, según el sitio web especializado MarineTraffic.

Fue sancionado por el Tesoro estadounidense en 2022 por sus presuntos vínculos con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y Hezbolá.

Según The Washington Post, el barco se dirigía a Cuba para entregar petróleo.

El Ministerio de Asuntos Exteriores venezolano denunció "un robo descarado y un acto de piratería internacional, anunciado públicamente por el presidente de Estados Unidos".

El gobierno estadounidense está multiplicando las medidas, tanto económicas como militares, para aumentar la presión sobre el líder venezolano Nicolás Maduro.

En una entrevista reciente con el medio Politico, Trump estimó que los días de Maduro al frente de Venezuela estaban "contados".

Washington desplegó un importante dispositivo militar en el Caribe hace ya algunos meses con el argumento de luchar contra el narcotráfico. Pero la incautación del petrolero es algo inédito en esta crisis.

Los hidrocarburos son la principal fuente de ingresos de Venezuela.

Por su parte, Cuba, sometida al embargo estadounidense, se encuentra sumida en una grave crisis económica, con una aguda escasez de divisas.

El país sufre desde hace dos años una grave escasez de combustible, que afecta la vida económica y la producción de electricidad.

jb/db/mel