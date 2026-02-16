Cuba, crisis sanitaria por bloqueo energético de EEUU

Un comunicado del Ministerio de Salud así lo indicó, pero aclaró que la alerta afecta a "todos los servicios vitales para recién nacidos, menores, diabéticos, pacientes con cáncer y quienes requieren cirugía o atención de emergencia".

"La escasez de combustible está causando limitaciones, incluyendo la dificultad para que las embarazadas accedan a ecografías obstétricas para la monitorización fetal y pruebas genéticas para el diagnóstico oportuno de malformaciones", señala el comunicado.

La nota destaca "limitaciones en la movilización de equipos" y "la muy limitada disponibilidad de ambulancias para emergencias y atención urgente".

La situación actual, afirma, también está afectando "la funcionalidad general de hospitales, departamentos especializados, quirófanos y unidades de cuidados intensivos".

El gobierno de La Habana concluye denunciando el bloqueo estadounidense como "un acto criminal" que "pone en peligro la vida de millones de personas". (ANSA).