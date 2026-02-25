Cuba: cuatro extranjeros en una lancha rápida mueren en un tiroteo con guardacostas

El incidente tuvo lugar a 1.600 kilómetros de la costa norte, cerca de la localidad de Corralillo.

El Ministerio del Interior de Cuba informó que la embarcación, identificada como ilegal, fue detectada mientras navegaba por aguas cubanas. Durante la operación, la tripulación de la lancha, compuesta por extranjeros, abrió fuego contra una unidad de las Tropas de la Guardia de Frontera, hiriendo al comandante de la embarcación cubana.

"Como resultado del enfrentamiento, al momento de redactar este informe, cuatro atacantes extranjeros murieron y seis resultaron heridos", señala el comunicado oficial. Aunque el ministerio no especificó la nacionalidad de los tripulantes de la lancha interceptada, indicó que los seis heridos fueron evacuados y recibieron atención médica.

Las autoridades de La Habana reafirmaron su compromiso con la protección de sus aguas territoriales, enfatizando que la defensa nacional es crucial para salvaguardar la soberanía y la estabilidad del país en la región.

Además, informaron que las investigaciones por parte de las autoridades competentes continúan para esclarecer los hechos ocurridos. (ANSA).