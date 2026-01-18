Cuba: Cuba aprueba "planes y medidas para la transición al estado de guerra"

La reunión del organismo se produce en medio de una escalada de tensiones con Estados Unidos, que se intensificaron desde la captura del presidente de facto de Venezuela, Nicolás Maduro.

Uno de los objetivos de la reunión fue "aumentar y mejorar el nivel de preparación y cohesión del liderazgo y el personal", según un comunicado, sin proporcionar detalles.

Fue la primera vez que el Consejo, encabezado por el presidente Miguel Díaz-Canel, se reunía desde la operación militar estadounidense en Caracas.

Entre las decenas de muertos en la incursión se encontraban 32 soldados cubanos, algunos de los cuales estaban asignados a la seguridad de Maduro. (ANSA).