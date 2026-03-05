Cuba: "Cuba también caerá", afirma Trump

"Hemos cortado todo el petróleo, todo el dinero, todo lo que provenía de Venezuela, que era la única fuente. Y quieren llegar a un acuerdo", declaró el presidente estadounidense. Al ser preguntado si Estados Unidos estaba influyendo en la caída del gobierno cubano, Trump respondió: "Bueno, ¨qué opina?

Durante 50 años, esto ha sido la guinda del pastel. Venezuela lo está haciendo de maravilla. Delcy Rodríguez está haciendo un trabajo fantástico. La relación con ellos es excelente".

Trump también confirmó que Estados Unidos está en contacto con el liderazgo comunista cubano, a medida que la inestabilidad en la isla se intensifica tras la captura del líder venezolano Nicolás Maduro. "Necesitan ayuda. Estamos hablando con Cuba", dijo Trump. Y sugirió que el empeoramiento de la situación en la isla se debe en parte a la presión estadounidense. (ANSA).