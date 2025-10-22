Cuba denuncia "campaña calumniosa" de EEUU contra resolución sobre el embargo en la ONU
Estados Unidos desplegó una "campaña calumniosa" y "mendaz" para presionar a países de América Latin
- 1 minuto de lectura'
Estados Unidos desplegó una "campaña calumniosa" y "mendaz" para presionar a países de América Latina y Europa a que no respalden en la ONU la resolución que reclama el fin del bloqueo de Washington contra Cuba, dijo el miércoles el canciller Bruno Rodríguez.
Rodríguez indicó que las autoridades estadounidenses han enviado comunicaciones y cartas a representantes de otras naciones, alegando que La Habana mandó militares a participar con Rusia en la guerra con Ucrania.
Washington lanzó "una campaña calumniosa, mendaz, de intoxicación informativa, dirigida no solo a distorsionar la imagen de Cuba, sino a generar elementos de presión contra terceros países" para que no respalden la resolución que se votará entre el 28 y 29 de octubre en la Asamblea General de la ONU, indicó el canciller ante periodistas.
lp/val
