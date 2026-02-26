Cuba: Denuncia "infiltración terrorista" desde EEUU

El mandatario posteó su advertencia en X en medio de crecientes tensiones con Washington luego del tiroteo registrado frente a la costa norte de la isla, donde, según La Habana, una lancha registrada en Florida y tripulada por diez hombres armados abrió fuego contra una unidad de la Guardia Costera cubana.

Según el Ministerio del Interior de Cuba, cuatro personas murieron y seis resultaron heridas durante el operativo. Las autoridades señalaron posteriormente que todos los ocupantes eran ciudadanos cubanos residentes en Estados Unidos y que actuaban con "intenciones terroristas".

De acuerdo con la versión oficial, la embarcación ilegal fue detectada a unos 1,6 kilómetros de la costa, cerca de la localidad de Corralillo, tras ingresar en aguas territoriales cubanas.

Las autoridades sostienen que los ocupantes dispararon primero contra la patrulla marítima, hiriendo al comandante de la unidad, lo que provocó la respuesta armada de la Guardia Costera.

Durante la operación fueron incautados fusiles de asalto, pistolas, explosivos artesanales, chalecos antibalas, uniformes camuflados y equipos de observación, según informó el sitio oficial Cubadebate. Seis sospechosos fueron detenidos, mientras que Michel Ortega Casanova murió durante el enfrentamiento.

Otros participantes continúan siendo identificados.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, aseguró que se desarrolla "una investigación exhaustiva para esclarecer completamente los hechos", subrayando que desde 1959 Cuba ha enfrentado numerosas infiltraciones armadas provenientes del exterior con alto costo humano y material.

El Ministerio del Interior indicó además que uno de los detenidos, Duniel Hernández Santos, presuntamente enviado desde Washington para coordinar la operación, habría confesado su participación, y que algunos implicados figuraban en listas vinculadas a actividades terroristas conforme a la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de la ONU.

La Habana reiteró que la defensa del territorio y de las aguas nacionales constituye "un deber ineludible del Estado cubano".

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó que Washington "reaccionará de acuerdo con los hechos una vez concluida la investigación", evitando pronunciarse sobre la versión cubana del incidente.

Desde Moscú, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, respaldó la actuación de las autoridades cubanas y pidió "moderación" para evitar una escalada que pueda generar nuevas provocaciones en la región.

El episodio ocurre en un contexto de creciente deterioro de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba.

Tras la captura del exmandatario venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero, Washington endureció sanciones contra La Habana, mientras el presidente Donald Trump reiteró su intención de promover una "transición política" en la isla antes de finales de 2026. (ANSA).