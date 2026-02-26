Cuba denuncia intento de "infiltración" de grupo armado con fines "terroristas" desde EEUU

El gobierno cubano denunció el miércoles que la lancha con matrícula estadounidense interceptada más temprano por guardacostas en aguas territoriales de la isla transportaba a personas "armadas" que pretendían realizar una "inflitración con fines terroristas".

"Se ha podido establecer que la lancha rápida neutralizada, con matrícula de Florida FL7726SH, transportaba 10 personas armadas, que según declaraciones preliminares de los detenidos, tenían intenciones de realizar una infiltración con fines terroristas", informó un comunicado del Ministerio del Interior. Cuatro ocupantes murieron baleados por guardacostas cubanos y otros seis resultaron heridos.

La nota precisa que todos los involucrados son cubanos residentes en Estados Unidos y que en la embarcación se incautaron "fusiles de asalto, armas cortas, artefactos explosivos de construcción artesanal (cocteles molotov), chalecos antibalas, mirillas telescópicas y uniformes de camuflaje".