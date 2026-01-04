Cuba denuncia "terrorismo de Estado" contra el pueblo venezolano

3 ene (Reuters) - La Presidencia cubana denunció el sábado lo que describió como un ataque "criminal" de Estados Unidos contra Venezuela y pidió de forma urgente una reacción de la comunidad internacional.

La Habana acusó a Washington de "terrorismo de Estado" contra el pueblo venezolano y dijo que lo que describió como una "zona de paz" estaba siendo "brutalmente asaltada".

Estados Unidos atacó Venezuela y depuso a su presidente, Nicolás Maduro, en una operación nocturna el sábado, dijo el mandatario Donald Trump, en la intervención más directa de Washington en América Latina desde la invasión de Panamá en 1989.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, señaló que "la tierra de Bolívar es sagrada y un ataque a sus hijos, es un ataque a todos los hijos dignos de nuestra América".

"Por Venezuela y por nuestra Cuba estamos dispuestos a dar hasta nuestra propia sangre, hasta nuestra propia vida, pero a un precio muy caro (...) Por eso la amenaza no es solo para Venezuela, la amenaza es contra la humanidad entera", agregó.

En un discurso horas después de la operación, Trump dijo que Cuba podría convertirse en un tema de debate como parte de una política más amplia en la región, poniendo de relieve la posibilidad de que Washington amplíe su enfoque más allá de Venezuela. (Reporte de Marc Frank y Nelson Acosta; editado en español por Carlos Serrano y Javier Leira)