Cuba: Díaz-Canel anuncia racionamiento energético por crisis

"En los próximos días, el gobierno especificará las medidas que adoptaremos para enfrentar la crisis actual (...)

Algunas medidas serán restrictivas, pero debemos conservar los recursos en previsión de futuros acontecimientos. Esto requerirá esfuerzo, y sé que la población ya ha hecho muchos esfuerzos, pero la alternativa es rendirse", declaró el presidente en una conferencia de prensa convocada para aclarar a los medios de comunicación la situación actual y las medidas que adoptará el gobierno para abordar la crisis.

Díaz-Canel reiteró que en este momento "la situación es compleja" y que "no hemos recibido combustible desde diciembre", pero que a largo plazo, el país está enfocado en el desarrollo de energías renovables, en particular la instalación de parques fotovoltaicos con capacidad de almacenamiento y parques eólicos.

"Debemos aprovechar esta situación como una oportunidad para lograr la autosuficiencia energética. No podemos prescindir de las centrales térmicas, que podemos abastecer con petróleo crudo nacional, pero debemos seguir desarrollando las energías renovables con almacenamiento para lograr la estabilidad energética", afirmó (ANSA).