Cuba dice que 32 efectivos suyos murieron durante la captura de Maduro por parte de EEUU

LA HABANA (AP) — Treinta y dos efectivos cubanos perdieron la vida el sábado en enfrentamientos o en bombardeos durante la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses, informaron el domingo las autoridades de la nación caribeña.

En una nota oficial, leída en la noche en el noticiero estelar de la televisión cubana, se indicó también que ya se sabe quiénes son los fallecidos y ya se informó a sus familiares en la isla.

“Perdieron la vida en acciones combativas 32 cubanos, quienes cumplían misiones en representación de las fuerzas revolucionarias y el Ministerio del Interior a solicitud de órganos homólogos del país sudamericano”, expresó el texto.

No se dieron a conocer los nombres de los muertos ni los cargos que ocupaban.

“Fieles a sus responsabilidades con la seguridad y la defensa, nuestros compatriotas cumplieron digna y heroicamente con su deber y cayeron tras férrea resistencia en combate directo contra los atacantes, o como resultado de los bombardeos a las instalaciones”, agregó la nota oficial.