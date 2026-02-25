Cuba dice que cuatro personas mueren en lancha de Florida que entró en sus aguas

25 feb (Reuters) - Cuatro personas murieron y otras siete resultaron heridas el miércoles después de que una lancha rápida procedente de Florida entrara en aguas cubanas y abriera fuego contra fuerzas locales, que respondieron al ataque, informó el Ministerio del Interior de Cuba en un comunicado.

Los cuatro fallecidos viajaban en la lancha rápida de Florida, Estados Unidos. Otras seis personas resultaron heridas, según Cuba, además del comandante cubano de la patrulla fronteriza.

Los atacantes extranjeros heridos fueron evacuados y recibieron atención médica, según Cuba.

El incidente tuvo lugar en un contexto de fuerte tensión entre Cuba y Estados Unidos, que ha bloqueado prácticamente todos los envíos de petróleo a la isla, lo que ha aumentado la presión sobre el Gobierno comunista.

Las fuerzas estadounidenses capturaron al presidente venezolano Nicolás Maduro en Caracas el 3 de enero, lo que supuso la destitución de un aliado clave de Cuba.

"Ante los actuales desafíos, Cuba ratifica su voluntad de proteger las aguas territoriales, teniendo como base que la defensa nacional es un pilar fundamental para el Estado cubano a favor de la protección de su soberanía y la estabilidad en la región", dijo el ministerio en un comunicado. (Reporte de Daniel Trotta en LA NACION.)