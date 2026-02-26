Cuba dice que EEUU está dispuesto "a cooperar" en investigación sobre incidente armado

Washington "ha mostrado disposición a cooperar" en la investigación del incidente en el que cuatro tripulantes de una lancha proveniente de Estados Unidos murieron en un tiroteo con guardacostas cubanos, informó el jueves el gobierno de la isla.

Cuba denunció que diez personas armadas fueron interceptadas el miércoles cuando intentaban infiltrarse en la isla "con fines terroristas".

"Las autoridades del gobierno estadounidense se han mostrado dispuestas a cooperar para esclarecer estos lamentables hechos", declaró el jueves a la prensa el vicecanciller cubano, Carlos Fernández de Cossío.

Precisó que "desde el primer momento" tras el enfrentamiento La Habana "ha mantenido comunicación con (...) el Departamento de Estado y el Servicio de Guardacostas" de Estados Unidos.

"El gobierno cubano tiene disposición a intercambiar con el estadounidense sobre este hecho", agregó De Cossío, tras subrayar que "está en curso un proceso investigativo para esclarecer los hechos con todo rigor".

El incidente dejó en total siete heridos, seis de ellos tripulantes de la lancha interceptada.

El viceministro dio a conocer el jueves una lista de las diez personas que viajaban a bordo de la embarcación. Reconoció además que el gobierno cometió un "error" en la identificación de uno de los implicados el miércoles, cuando divulgó los primeros nombres.