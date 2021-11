cuba dice que eeuu y facebook ayudan a fomentar protestas del 15 de noviembre

(Amplía información; agrega autores y contexto)

Por Dave Sherwood y Nelson Acosta

LA HABANA, 10 nov (Reuters) - El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, acusó el miércoles a Estados Unidos de estar detrás de las protestas por los derechos humanos y civiles previstas para el 15 de noviembre y amenazó con acciones legales contra la plataforma de redes sociales Facebook.

El canciller dijo que Facebook está ayudando a promover las protestas organizadas por los disidentes en la isla, bajo un grupo llamado Archipiélago, que en septiembre solicitó permiso para conducir los mítines.

La Habana negó esa solicitud, alegando que los manifestantes estaban trabajando con Estados Unidos para derrocar al gobierno comunista.

"Facebook podría ser demandada por estas prácticas contra Cuba", dijo el canciller en una intervención en vivo por la televisión estatal ante el cuerpo diplomático en la isla.

Rodríguez señaló que los disidentes en los grupos de Facebook violaron las propias políticas de la plataforma de redes sociales, "alterando logaritmos, alterando el mecanismo de geolocalización para simular la presencia masiva en Cuba de personas en cuentas que se sabe que radican fuera de nuestro país y fundamentalmente en la Florida y en territorio de Estados Unidos".

Ni el Departamento de Estado, ni Facebook, que recién cambió su nombre a Meta, ni el líder disidente Yunior García, quien ha organizado la anunciada protesta en el grupo llamado Archipiélago, respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters.

"La política de Estados Unidos (...) está condenada al fracaso. Es inviable. No ha funcionado durante 60 años. No funciona ahora (...) y no va a funcionar en lo adelante", dijo.

La reciente expansión del acceso a la web en Cuba ha dado nuevas formas para que las personas compartan críticas y se movilicen en línea.

Archipielago dice contar con 31.501 miembros, más de la mitad de los cuales dice residen en Cuba.

El gobierno de Cuba mantiene el monopolio de las telecomunicaciones y regularmente culpa a los agentes extranjeros en las redes sociales de intentar agitar disturbios.

La nación caribeña sufrió interrupciones en el acceso a Internet y las redes sociales tras las mayores manifestaciones antigubernamentales del 11 de julio, en un aparente intento de frenar nuevos llamados a protestar.

Rodríguez también dijo a los diplomáticos en la isla que Estados Unidos había ofrecido en la última semana un millón de dosis de vacunas a Cuba contra el coronavirus. Pero criticó la oferta al calificarla de "oportunista" e irrelevante debido a que la isla ya ha vacunado a casi toda su población con inyecciones de cosecha propia.

Sin embargo, hizo a Washington una contraoferta para que utilice esas inyecciones, junto a una donación de vacunas cubanas, para inmunizar a la población en algún país altamente necesitado de ellas, "incluso con la participación de personal de la salud estadounidense y cubano en la aplicación del programa de vacunación".

Se trata de una "operación triangular conjunta", dijo Rodríguez, al divulgar el ofrecimiento realizado días antes al gobierno de Estados Unidos de manera privada. (Reporte de Nelson Acosta y Dave Sherwood; reporte adicional de Elizabeth Culliford en Nueva York Editado por Javier López de Lérida y Rodrigo Charme REUTERS NAB JLL RCH/)