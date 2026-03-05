Cuba dice que red eléctrica fue reconectada tras gran apagón

LA HABANA, 5 mar (Reuters) - El Ministerio de Energía de Cuba informó ‌el jueves que ‌la ⁠red eléctrica nacional había sido reconectada y que se está restableciendo la generación de energía tras un apagón que ​afectó ⁠a ⁠la mayor parte del país en la víspera, incluida La Habana.

El apagón ​se produjo en un momento en que el Gobierno comunista ‌de la isla se enfrenta a ​la creciente presión de ​la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha restringido los envíos de petróleo.

A primera hora del jueves, el ministerio informó en la red social X que la red se había reconectado desde Guantánamo, ​en el este de Cuba, hasta Pinar del Río, en el extremo oeste.

En La ⁠Habana, según la empresa local de servicios públicos EELH, se habían restablecido 22 subestaciones ‌y 102 circuitos de distribución que representan cerca del 36% de la ciudad, un proceso que de acuerdo a la compañía se llevaría a cabo de forma gradual, según lo permitieran las condiciones de la red nacional.

La compañía Unión Eléctrica (UNE) dijo el miércoles que el apagón ‌fue causado por una interrupción inesperada en la planta termoeléctrica Antonio Guiteras, ⁠a unos 100 kilómetros al este de La Habana.

Cuba ha ‌sufrido una serie de apagones importantes en los últimos ⁠años, incluso antes de las medidas estadounidenses ⁠para cortar los envíos de petróleo, en particular de su principal proveedor, Venezuela, tras la captura y destitución del líder Nicolás Maduro por parte de Washington a principios de enero.

El Gobierno cubano atribuye ‌su crisis económica a décadas ​de sanciones económicas por parte de Estados Unidos, lo que ha contribuido a la falta de inversión en la generación de energía y la red eléctrica. (Reporte de Daniel Trotta; ‌escrito por Gabriel Araujo; editado en español por Carlos Serrano)