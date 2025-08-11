Cuba: Dólar récord golpea la economía cubana
Un país semidolarizado.
- 1 minuto de lectura'
Así lo informó el portal cubano ElToque, que monitorea diariamente las ofertas de compraventa de divisas en redes sociales desde Miami, y califica el nuevo precio como "el más alto desde 2021", estimando la devaluación del peso este año en un 25%.
El aumento del dólar, señala el portal, corre el riesgo de socavar aún más el funcionamiento de la economía y la vida de la población, dada la tradicional dependencia de las pymes del mercado cambiario informal para obtener dólares, la reciente introducción de tarjetas de crédito y comercios en dólares en el país, y la controvertida aplicación de tasas en dólares incluso para el uso de teléfonos móviles.
El propio presidente Díaz-Canel reconoció recientemente que la dolarización y la inflación han aumentado la desigualdad en un país donde aproximadamente el 40% de la población carece de acceso a divisas.
"Este sistema, en cierto sentido, beneficia a quienes tienen determinados recursos de capital o reciben remesas, lo que se traduce en una ampliación indeseable de la desigualdad social", admitió el mandatario. (ANSA).
